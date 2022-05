Nestplaatsen beschermde oeverzwaluw ontdekt op nieuw industrieterrein: “Geven vogels alle rust tot september”

De kleinste zwaluw bouwt zijn nesten in verticale oeverwanden of zandhopen, liefst in de buurt van zoet water. De beschermde soort is al jaren in de verdrukking. “Nu blijkt de oeverzwaluw een gunstig leefgebied te vinden in het recent aangelegde industrieterrein”, zegt burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V). “De restanten van de zandhopen en de uitgebreide waterpartijen zijn daar voor hen ideaal. Wij willen de huidige broedplaatsen behouden tot na het broedseizoen in september. Na het broedseizoen trekt deze soort sowieso zuidwaarts om te overwinteren. We bekijken ook de mogelijkheid om een permanente oeverwand in de buurt te bouwen, zodat de oeverzwaluwen ook op lange termijn een onderkomen kunnen vinden in Maldegem.”