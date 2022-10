Na twaalf jaar tijd voor eigen zaak: Séraphin (31) start eigen optiek in Nieuwstraat

Twaalf jaar lang werkte Séraphin in een optiekzaak, en nu is het tijd voor zijn eigen verhaal. Hij opent Optiek Séraphin en krijgt daarbij de hulp van Manon Debree (26). “Optiek Séraphin is een jonge, moderne optiekzaak waar professionaliteit en een persoonlijke aanpak voorop staat”, zegt de zaakvoerder. “We gaan samen op zoek naar de bril die het beste bij je past, daarna overlopen we welke type glas het beste past. Dat wordt allemaal uitgebreid uitgelegd bij een kopje koffie. We hebben een uitgebreid aanbod in kinderbrillen. Tot 12 jaar krijg je er altijd een tweede bril gratis bij. Ook voor een oogmeting kan je bij ons terecht. Allemaal zonder afspraak.”