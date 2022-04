Na schrappen bouw nieuw Cultuurcentrum: komt er nog ondergrondse parking in centrum Maldegem?

Bij het aantreden van CD&V, N-VA en Groen als nieuw gemeentebestuur van Maldegem, werd meteen duidelijk gemaakt dat de bouw van een nieuw Cultuurcentrum op het Hof ter Eede geschrapt wordt. In dat project zat ook een ondergrondse centrumparking. Komt die er dan wel of niet? “Dat is vandaag nog onzeker”, zegt burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V). “We hebben het idee van een ondergrondse parking zeker niet geschrapt. Als hij er komt is het ons wel duidelijk dat hij sowieso kleiner moet. We zijn nog volop met onderhandelingen bezig met de eigenaars. Later meer duidelijkheid.”