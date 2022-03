Na Maldegem en Adegem organiseert nu ook Kleit huiswerkklassen

Een best ongewoon beeld in de Vrije Basisschool De Papaver in Adegem. Hoewel het woensdagnamiddag is en al hun vriendjes vrij hebben, lossen vier leerlingen vlijtig aan hun oefeningen op. Ze hebben geen strafstudie, maar doen mee aan de huiswerkklassen. “De dienst Sociale Activering organiseert al sinds 2019 huiswerkklassen in Maldegem om kinderen van de lagere school te ondersteunen bij het maken van huiswerk of instuderen van leerstof”, legt schepen van Sociale Zaken Valerie Taeldeman (CD&V). “Gemiddeld nemen een 10-tal kinderen mee aan de huiswerkklas in het Lokaal Dienstencentrum van 15.30 tot 16.30 uur. Deze wordt begeleid door een maatschappelijk werker van Sociale Activering.”

Gezien het initiatief erg aansloeg en sommige leerlingen door de coronacrisis een achterstand opliepen, startte men in februari 2022 ook met een huiswerkklas in Adegem. “Kinderen hebben meer aan individuele begeleiding in plaats van les te krijgen in een grote klas", zegt Taeldeman. “De bedoeling was om dit eerst centraal te organiseren in Maldegem, maar we merkten dat het voor veel ouders niet mogelijk was om hun kind naar Maldegem te voeren. De les gaat hier door immers door van 15.30 tot 16.30 uur. Dan zijn veel ouders nog druk in de weer met hun werk. Toch helpen we hier gemiddeld vijf kinderen per week met toetsen of huiswerk, maar er is plaats voor acht.”

Op zoek naar vrijwilligers

Door de grote meerwaarde van de klassen en gezien de gemeente alle kernen wil bereiken, worden er sinds woensdag 16 maart ook een klas opgestart in Kleit in VBS De Kleiheuvel. Die gaat door van 14 tot 15 uur. De school is echter nog dringend op zoek naar leerkrachten of begeleiders om de klasjes te begeleiden. “Dat kunnen gepensioneerde leerkrachten zijn of studenten die een opleiding lager onderwijs volgen", zegt directrice Annelies Lammertyn. “Een diploma is geen vereiste, maar affiniteit met kinderen wel natuurlijk. De bedoeling is dat begeleider de leerlingen helpt met lezen van opdrachten, ondersteuning biedt bij oefeningen of toetsen mee helpt instuderen. Als het huiswerk klaar is, kan er een spelletje met de kindjeren gespeeld worden. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via integratie@maldegem.be of via het nummer 050 72 72 12.”