Molentjeskermis na 30 jaar terug in Maldegem

Het wijkcomité Molentje zorgde tot het begin van de jaren negentig voor kermis, maar door het plotse overlijden van toenmalig voortrekker Denis Posman hield het op. “In het weekend van 24, 25 en 26 juni organiseren we terug een kermis”, zegt Peter Van Hecke trots. “Op vrijdag starten we met een receptie, en trakteren we tot 20.30 uur op gratis drankjes en hapjes. Op zaterdag organiseren we overdag een rommelmarkt en een minivoetbaltornooi. Zaterdagavond is er de Summer Party met Dorothee Vegas en Like Maarten van Q-Music. Zondag is er een barbecue en een feest met gast-dj Donaat Deriemaeker, en ook Tom van Katwijk en Rudy Van Hilversum van Radio Saturnus.”