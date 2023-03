Moet straatverlichting in Maldegem weer aan? “Voor kostprijs moeten we het niet laten, want die is terug zoals voor de energiecrisis”

Vorig najaar besliste de gemeente Maldegem in het kader van de energiecrisis om de straatverlichting ’s nachts te doven. Dat gebeurt niet in het weekend en ook niet in de centrumstraten. Elders is het ’s nachts wel pikdonker. “Hoogtijd om ook daar weer alle straatverlichting te laten branden”, zegt Jason Van Landschoot. “Er heerst in de donkere straten een onveiligheidsgevoel. De energieprijzen zitten nu weer op het niveau van najaar 2021, dus van voor de energiecrisis. Voor de kostprijs moeten we het dus niet laten.”