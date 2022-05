Mobiel energiehuis geeft advies over renovatie

“Van de geselecteerde woningen werden vooraf thermografische voorgevelscans gemaakt om eventuele warmteverliezen zichtbaar te maken”, zegt schepen Stefaan Standaert. “Bewoners van de Brielstraat, Nieuwstraat en Stationsplein die een brief over het wijkrenovatieproject ontvingen, kunnen hun warmtefoto van de voorgevel komen bekijken in het mobiel energiehuis. De renovatiecoach geeft er deskundig advies over concrete renovatiemaatregelen, renovatiepremies en -leningen. Een afspraak maken is mogelijk via de contactgegevens op de brief of via www.veneco.be/mobielenergiehuis.”