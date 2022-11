Meetjeslander Frank Raeman krijgt vierde buitenlandse onderscheiding

Adjudant Frank Raeman woont in Lievegem, maar is afkomstig uit Maldegem. De man is al 35 jaar bezig met een gezicht te plakken en achtergrondinformatie te zoeken van oorlogsslachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. “In het gezelschap van mijn zoon Thom werd ik ontvangen op de ambassade van de Poolse Republiek in Brussel”, zegt Frank Raeman. “Uit handen van de Poolse ambassadeur Rafal Siemianowski mocht ik de Poolse Legermedaille in brons ontvangen. Dit is de derde hoogste Poolse onderscheiding die aan buitenlanders kan uitgereikt worden. Mijn vierde buitenlandse onderscheiding maakt mij trots. Wel jammer dat er in eigen land in de hogere kringen niets van interesse bestaat voor wat anderen en ikzelf doen op dit vlak.”