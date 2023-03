Meerderheid geeft zitpenning extra gemeenteraad aan Rode Kruis Maldegem

Het gaat om de zitpenningen van een extra gemeenteraad, die in november vorig jaar bijeen geroepen werd door de oppositiepartijen Open Vld en De Merlaan. De oppositie was toen niet te spreken over het nieuwe pop-upreglement, dat volgens hen op maat van Bar Unique geschreven zou zijn. “Een politiek merkwaardige zet die de gemeente 4.000 euro aan extra presentiegelden koste”, zeggen fractieleiders Dino Lateste, Leandra Decuyper en Cédric De Smet van de meerderheid. “Omdat deze politiek de onze niet is en omdat we net op een positieve manier willen aan politiek doen, kwamen we overeen onze zopas uitbetaalde presentiegelden aan de lokale afdeling van het Rode Kruis te schenken. Het Rode Kruis levert fantastisch werk in Maldegem. Bovendien bereiken we zo het tegenovergestelde van de intentie van de initiatiefnemers van de extra gemeenteraad. Met deze bijdrage kunnen mensen geholpen worden, en stellen we opnieuw het algemeen belang boven persoonlijke belangen.”