Meer dan 400 kilo! Maricolen sluit geslaagde inzamelactie af

Politie rukt massaal uit voor melding van leerling (15) met wapen aan school­poort in Brugge

De politie van Brugge is donderdagochtend massaal uitgerukt richting het Sint-Andreasinstituut in Brugge. Daar was melding gemaakt van een jongeman die rondliep met een wapen. “We vroegen daarop alle andere leerlingen in het klaslokaal te blijven. Uiteindelijk bleek er van echt gevaar geen sprake te zijn”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.