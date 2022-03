Mariama (40) maakt opvallende entree in Rotary: “Na zo’n warme ontvangst wil ik iets terugdoen voor de mensen hier”

VOETBAL EERSTE NATIONALE Tibo Van de Velde (Winkel Sport) beseft belang van duel met Heist: “Na drie gelijke spelen zou zege welkom zijn”

Eerstenationaler Winkel Sport is aan een goede reeks bezig. Na winst in het zespuntenduel met Rupel Boom speelden de mannen van trainer Jeffry Verhoeven drie keer op rij gelijk: thuis tegen Dessel en uit bij Mandel en FC Luik. In de stand vinden we de Winkelnaars nu op een tiende plaats terug, met 25 punten. Dat zijn er drie minder dan SK Heist, zondag te gast op Ter Schueren.

