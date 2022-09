Man (56) krijgt 18 maanden wegens schenden rijverbod: “Zoveelste middelvinger naar justitie”

Knesselare Stil protest, maar vooral ook feest in Het Klavertje Vier van geschorste Meneer Daan: “Kinderen nu even voorop”

Enkele nieuwe spandoeken om de geschorste directeur te steunen, maar vooral ook ballonnen en een feestgevoel. Dat was de start van het nieuwe schooljaar in Het Klavertje Vier in Knesselare (Aalter), de school waar de populaire Meneer Daan preventief geschorst is. “Vandaag staan de kinderen even helemaal centraal”, klinkt het. Wij waren erbij.

