Mama Margriet Hermans en dochter Celien donderdag op Parkies

Maldegem Afgestu­deerd na moeilijke coronaperi­o­de

De dochter van Heidi Leloup uit Maldegem is vandaag afgestudeerd aan BuSO Ravelijn in Brugge. Dat geeft ze mee aan onze redactie. Door de coronacrisis was haar schooltijd geen gemakkelijke periode, maar dat hoofstuk kan nu toch in schoonheid worden afgesloten.

30 juni