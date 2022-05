Maldegem zoekt zelfstandig uitbater voor cafetaria zwembad: “Van sluiten is geen sprake”

VOETBAL TWEEDE PROVINCIALE A VK Adegem sluit laatste match in bestaan met winst en behoud af: “Zo eindigen we in schoonheid”

VK Adegem is niet meer. Aan de Zandvleuge in Eeklo speelde het fanionelftal zijn laatste wedstrijd. De jongens van coach Frank De Wispelaere bleven ook op de slotdag knokken voor de punten en de 1-2-zege in het Roger De Vlaeminckstadion zorgde ervoor dat de club in zijn laatste seizoen de degradatie vermijdt. Een kopbaldoelpunt van Gaëtan Blanquart was goed voor de winst.

