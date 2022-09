Maldegem zet vijf ‘duurzame helden’ in de bloemetjes: van dierenvoedselbank tot De Driesprong

Maldegem Workshops rond toerisme in Maldegem

De gemeente Maldegem organiseert workshops rond lokaal toerisme. Wie zin heeft om mee te denken over toerisme in Maldegem, ideeën heeft of gewoon geïnteresseerd is, die kan op dinsdag 4 oktober, donderdag maandag 17 oktober en woensdag 9 november, telkens om 19.30 uur terecht in het gemeentehuis. Erik Hennes, regiocoördinator van Toerisme Meetjesland, neemt de deelnemers mee in creatieve brainstormsessies over de toekomst van het toerisme in Maldegem. Inschrijven kan via www.maldegem.be/workshops-toerisme of via toerisme@maldegem.be.

21 september