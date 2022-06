Maldegem zet families aan het sporten

Ursel/Maldegem Er wordt écht niet alleen gekapt: Drongen­goed heeft er 26 voetbalvel­den nieuw bos bij

Het voorbije plantseizoen werd in het Drongengoedbos in Ursel (Aalter) en Maldegem dertien hectare bos aangeplant, goed voor zowat 26 voetbalvelden. Soms om gekapte bomen te vervangen, maar ook als uitbreiding of verjonging van het bos.

15:51