Maldegem zamelt maandag oude kerstbomen in op Markt

Brugge In de omgeving van ‘het stille Brugge’ zijn ze gedaver van honderden bussen beu: “We plannen ultiem teken van protest”

Bewoners van de Langerei, Spiegelrei en Komvest in hartje Brugge trekken aan de alarmbel: het steeds toenemend bus- en vrachtverkeer in de buurt zorgt voor overlast én schade aan huizen. “Vroeger reden er 177 bussen per dag door de Langerei, vandaag zijn dat er 459.” Uit protest zullen vanaf donderdag zwarte vlaggen en doeken wapperen in het straatbeeld. De buurtbewoners zetten hun grieven op een rijtje en burgemeester de Fauw legt uit wat hij er kan aan doen.

4 januari