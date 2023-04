Maldegem wil op termijn 130 laadpunten voor elektrische wagens

Stadsbe­stuur van Brugge gaat pand in Smeden­straat nog twee jaar langer huren: “Sinds onze aanwezig­heid zes nieuwe winkels en straks ook vier starters erbij”

Het stadsbestuur van Brugge blijft met haar dienst Centrummanagement nog minstens twee jaar fysiek aanwezig in de Smedenstraat. Zopas is beslist om de huurovereenkomst voor het winkelpand centraal in de staat te verlengen. Sinds de zomer van 2021 probeert de stad de winkelstraat zo aantrekkelijker te maken. “De evaluatie leert dat we de werking hier willen voortzetten”, zegt burgemeester Dirk De fauw.