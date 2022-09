Maldegem wil iedereen van kermis laten genieten: “Ook kinderen die opgroeien in gezinnen die het moeilijk hebben”

Livios Hoe zorg je ervoor dat je gazon herstelt? En welke groenten kan je nog planten? Deze tuinklus­sen plan je best in september

Het einde van de zomer is in zicht en de herfst ligt op de loer. De moestuin ziet er stilaan leeggeplukt uit en amateur-tuiniers kunnen binnenkort de pauzeknop indrukken. Maar toch is september een erg belangrijke maand in de tuin. Je begint namelijk met de voorbereidingen voor het volgende tuinseizoen. Bouwsite Livios vroeg tuinexpert Bart Verelst van Groen Groeien hoe de tuinkalender voor september eruitziet.

2 september