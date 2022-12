Maldegem wil bedrijven en werkzoekenden sneller koppelen

Bij de lancering van het nieuwe bedrijventerrein De Campagne in Maldegem, klonk bij zowat elke ondernemer dat het moeilijk is om aan geschikt personeel te geraken. “We hebben met 4,5 procent een zeer lage werkloosheidsgraad in Maldegem”, zegt burgemeester Koenraad De Ceuninck (CD&V). “Op zich goed nieuws, want dat wil zeggen dat de meeste mensen hun boterham verdienen. Maar dat is ook slecht nieuws voor bedrijven die op zoek zijn naar personeel. Want dat is hier dus moeilijker te vinden. We gaan samen met Voka een platform opstarten ‘Jobs in Maldegem’, waardoor we bedrijven die jobs hebben en werkzoekenden sneller aan mekaar kunnen koppelen. Dat wordt zo snel mogelijk uitgerold.”