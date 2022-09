Maldegem vernieuwt digitaal evenementenloket

Deinze/Meetjesland Van fietsen door een oorlogs­land­schap tot kleiduif­schie­ten: onze vijf UIT-tips voor Deinze en het Meetjes­land

In iedere stad of gemeente kan je dit weekend erfgoed ontdekken. Maar naast de activiteiten op Open Monumentendag, waarvan het bezoek aan cinema Astrid in Eeklo en de fietstocht door het dorp Landegem zeker de moeite zijn, valt er nog wat te beleven in de regio Deinze-Meetjesland. Wat dacht je van kleiduifschieten met de Gottemse Schutters, lopen voor het goede doel op de Versele-Laga Run of feesten in Maria-Aalter? Lees hieronder meer over onze selectie tips voor het weekend van 10 en 11 september.

9 september