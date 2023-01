Maldegem stelt handelspand ter beschikking voor pop-up

Het gaat om de winkel in de Nieuwstraat 50 in Maldegem. Met een winkeloppervlakte van 55 vierkante meter, een etalage van ruil 6 meter breed, en een woongedeelte. Je moet wel minstens twaalf uur per week open zijn voor het publiek. Zijn uitgesloten van deze formule: call-shop, nachtwinkel, automatenshop, wedkantoor, seksshop, horeca, CBD-shop, immo- en interimkantoren, en ook het louter verhuren of inrichten van een etalage of opslagruimte.