Maldegem start met ‘zorgparkeren’: stel je oprit ter beschikking van een zorgverlener

Het dossier van zorgparkeren wordt over de partijgrenzen gedragen. Het was ook raadslid Kiran Van Landschoot (Open Vld) die mee aan de kar duwde. Hij is zelf thuisverpleger. “Zorgverleners zullen binnenkort voor sommige opritten of garagepoorten kunnen parkeren”, zegt Van Landschoot. “Aan de hand van een sticker zullen mensen kunnen aangeven dat zorgverleners met een Riziv-nummer de parkeerplaats voor hun oprit of poort mogen gebruiken. Vooral in de deelkernen is het voor zorgverleners niet altijd gemakkelijk om snel een parkeerplaats te vinden. Zeker bij dringende hulp kan een extra parkeermogelijkheid van groot belang zijn. Wanneer de persoon die de parkeerplaats aanbiedt zelf weg moet, kan de zorgverlener zijn wagen snel verplaatsen. Door de geldige Riziv-kaarten met gsm-nummer op voorruit of dashboard, zijn we altijd bereikbaar.”