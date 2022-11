Maldegem plant vier herdenkingen voor Wapenstilstand

Alle inwoners zijn welkom. In Adegem is er vrijdag om 8.30 uur een eucharistieviering in de Sint-Adrianuskerk, gevolgd door een plechtigheid op het kerkhof. In Maldegem vrijdag om 10.30 uur in de Sint-Barbarakerk, gevolgd door een plechtigheid aan het gedenktegen van de gesneuvelden op de Markt.