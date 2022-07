Maldegem onderzoekt extra parkeermogelijkheden voor zorgverstrekkers

Wie in de zorg werkt, moet vaak snel een parkeerplaats vinden, om snel bij een patiënt te zijn. In heel wat gemeenten bestaat een systeem met stickers. Wie dat aan zijn venster of in de buurt van de oprit of garage kleeft, geeft aan dat zorgverstrekkers voor die oprit of garage mogen parkeren. Kiran Van Landschoot (Open Vld) vraagt de gemeente om te onderzoeken of dit ook in Maldegem mogelijk zou zijn. “We zijn achter de schermen al bezig met de voorbereidingen en bekijken of zoiets bij ons ook wensbaar en werkbaar zou zijn”, reageert schepen Danny Vannevel (N-VA).