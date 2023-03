Maldegem lokte 9.380 schaatsers: “Ik droom al van ijspiste voor volgend jaar”

Een topcijfers, want dat zijn er zowat 1.500 meer dan een jaar voordien. Er kwamen 6.130 ‘gewone schaatsers’ langs, en 3.250 schoolkinderen. “We hebben een topeditie achter de rug”, zegt schepen Peter Van Hecke (N-VA). “We hebben een pak goede reacties gekregen. We zijn blij dat we ondanks de moeilijke energieomstandigheden van eind vorig jaar, toch deze beslissing genomen hebben. Natuurlijk met goede afspraken met de uitbater, die enkele energiebesparende maatregelen nam. Of er volgend jaar in de carnavalsperiode opnieuw een ijspiste in Maldegem komt? Als het van mij afhangt zeker en vast. Maar dat is een beslissing die we samen met het college zullen nemen, nadat we ook de financiën geanalyseerd hebben.”