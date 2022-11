Maldegem krijgt nieuw skatepark aan sporthal Meos

Waarom Vlaamse straten niet zwart, geel en rood kleuren, maar donker, koud en kil blijven: “Vlaggen? Ballonnen? Goh, we hebben er niet meer aan gedacht”

Vanavond om 20 uur spelen de Rode Duivels dan wel hun eerste match tegen Canada, toch is er bitter weinig Duivelse sfeer te bespeuren in Vlaanderen. Ligt het aan het kille novemberweer of is het de energiecrisis die ons zorgen baart? Of toch eerder de vormcurve van Eden Hazard? Of hebben we met z’n allen al genoeg van dat corrupte gefoefel van de FIFA daar in Qatar? Sportsociologen Jens De Rycke (VUB) en Jeroen Scheerder (KUL) kennen het antwoord.

