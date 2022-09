Maldegem klaar voor week kermis: muzikale kroegentocht, straattheater en muzikaal vuurwerk

Op vrijdag 16 september wordt de vernieuwde Stationsstraat om 19 uur feestelijk ingewandeld. Nadien is er de Streekbierenavond in de tent in het park. Zaterdag staat de muzikale kroegentocht centraal, waarbij je gratis in tien horecazaken in het centrum optredens kan meepikken. In de tent is er de Parkfuif.