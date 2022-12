Maldegem investeert 700.000 euro in digitale sprong

“De bedoeling is om onze dienstverlening zoveel als mogelijk tijd- en plaatsonafhankelijk te maken”, zegt schepen Annelies Lammertyn (CD&V). “Wie bijvoorbeeld een rijbewijs wil aanvragen moet dat van thuis op van op zijn werk kunnen, en op elk uur van de dag. We gaan drie extra personeelsleden aanwerven om de digitale sprong te maken. We willen als gemeentebestuur niet achterblijven en moeten echt mee op die digitale trein. Natuurlijk altijd in combinatie met de fysieke dienstverlening in het gemeentehuis. De niet-digitale Maldegemnaar zal in het gemeentehuis nog altijd even goed geholpen worden”, klinkt het.