Maldegem hangt acht nieuwe hartstarters in alle hoeken van gemeente

WEERBE­RICHT. Hittegolf na 10 dagen voorbij - Vooral boven West-Vlaanderen kans op stevig onweer, al kan het ook elders losbarsten

Vanaf het westen neemt vandaag de bewolking toe en trekken enkele buien over ons land. In West-Vlaanderen geldt vanavond zelfs ‘code geel’ voor onweer. “Dat kan later uitgebreid worden naar andere provincies", waarschuwt weerman David Dehenauw. Die laat ook weten op Twitter dat de eerste landelijke hittegolf van het jaar na tien dagen officieel voorbij is. Het kwik haalde vandaag ik Ukkel maar een maximumtemperatuur van 24,4 graden, niet meer de nodige 25 graden.