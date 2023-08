Maldegem geeft provincie dikke onvoldoende voor ‘beleidsplan Ruimte’

DE LOKALE RADIO. Radio Tequila, van piratenzen­der tot gezellig huis van vertrouwen: “Toen we uit de ether moesten, hebben we een week feest gevierd”

Al meer dan 40 jaar spekt Radio Tequila de radiogolven in Deinze en omstreken met muziek en lokaal nieuws. Samen met enkele vrijwilligers van het eerste uur vertellen we het verhaal van de ‘Raad van 13', de rijkswacht die er even de stekker uittrok en de honderden gasten die al aan de bakstenen toog in de Bredestraat bleven plakken. En verwijst die naam nu naar het Mexicaanse drankje of niet? “De vrijwilligers blijven het hart en de ziel van onze zender.”