Maldegem geeft extra steun aan startende kinderopvang

Zoals overal zijn er ook in Maldegem opvangplaatsen voor kinderen te kort, en daar wil de gemeente iets aan doen. “We pakken uit met een starterspremie voor wie een nieuw kinderopvanginitiatief begint”, zegt schepen Annelies Lammertyn (CD&V). “Voor wie een gezinsopvang tot acht kinderen opstart, is dat 500 euro. Voor wie een groepsopvang start kan dat oplopen tot een starterspremie van 1.500 euro. Misschien is dat wel het duwtje in de rug dat sommige twijfelaars nog nodig hebben. We geven als gemeente ook al langer steun aan de bestaande kinderopvanginitiatieven. Dat bedrag gaan we in 2023 verdubbelen. We voorzien nu 10.000 euro steun in plaats van de 5.000 euro van de voorbije jaren.”