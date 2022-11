Magisch Maldegem: op zoek naar mooist versierde kersthuis en handelszaak

“Laat je voortuin, balkon, deur of raam schitteren en tover een glimlach op het gezicht van iedere Maldegemnaar”, legt schepen Peter Van Hecke (N-VA) uit. “Niet het huis of appartement met de meeste versiering of verlichting wint, maar wel degene met de meest gezellige, creatieve en originele versiering. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan meegenieten is het belangrijk dat de versiering zichtbaar is vanop straat. Er is ook een aparte categorie voorzien voor Maldegemse handelaars, zodat ook in hun etalages de kerstmagie te vinden is.”