Maandagmarkt verhuist eenmalig naar andere locatie

Op bezoek bij Philip Pierins, die na een hersenbloe­ding door het oog van de naald kroop: “Ik wil volgende maand weer op de gemeente­raad zijn, al is dat met een rolstoel”

“Ik ben hier al 16 keer gevallen, maar ik sta telkens weer op." De vastberadenheid waarmee hij destijds in Brugge politieke dossiers vastgreep, heeft ex-toerismeschepen Philip Pierins (66) nu nodig om opnieuw zelfstandig te kunnen stappen. Exact vijf maanden geleden werd hij getroffen door een hersenbloeding. Daarvan herstelt hij in het BZIO-ziekenhuis in Oostende. “Plots werd het zwart voor mijn ogen. ‘Het is ernstig’, zei ik tegen mijn vrouw.”