Lindestraat in Kleit week dicht voor dringende rioleringswerken

Kapster Daria (54) doet late carrières­witch en opent kleding­zaak in Katelijne­straat: “Het was nu of nooit”

In de Katelijnestraat, vlak bij het Ankerplein, heeft Daria Vanwalleghem (54) de kledingzaak Gracia geopend. Dat is een opvallende carrièreswitch voor de voormalige kapster in Sint-Kruis. “Ik verkocht in mijn kapsalon al wat kledij, dus de overstap was snel gemaakt”, zegt ze.