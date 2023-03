Lichte regen en bewolkt weer in Maldegem vanochtend

Moeder van bedreigde jongen (13) in Brugge doet verhaal: “Die beelden zomaar herkenbaar op sociale media plaatsen? Neen, dat lost niks op”

“De feiten gebeurden op klaarlichte dag in de drukste straat van Brugge. Er passeerden heel wat volwassenen, maar niemand greep in. Neen, dat begrijp ik niet.” De mama van de 13-jarige jongen die met een mes werd bedreigd in Brugge, doet voor het eerst haar verhaal. Ze besloot op vraag van haar zoon geen aangifte te doen. “Zowel in het belang van het slachtoffer als de dader vragen we om van zo’n zaken wél steeds aangifte te doen", zegt korpschef Dirk Van Nuffel. Een situatieschets van wat er die bewuste middag nu precies gebeurde in Brugge.