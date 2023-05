Leerlingen Maricolen Maldegem mogen zegje doen in Vlaams Parlement

“Het is een droom om op mijn 72ste mijn eigen winkeltje in te richten”: Seafront in Zeebrugge bijna helemaal ingevuld

In de historische jachthaven van Zeebrugge raakt de ruimte van het ambitieuze project Seafront stilaan volledig ingevuld. De tijdelijke herinrichting van de oude vismarkt en de vernieuwde promenade zijn bedoeld om leegstand te voorkomen. Kantoren, horeca, een eventlocatie, fitness, chocoladewinkel en boulderzaal... Het is maar een greep uit het aanbod. We namen een kijkje en kwamen ook te weten wie de resterende hal van 1.500 vierkante meter zal inpalmen.