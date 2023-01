Leerlingen Maricolen krijgen gevaren van pesten te zien

De jongeren trokken naar Den Hoogen Pad om het stuk ‘Over Pesten’ van Arnaud Vandermeiren te zien. Het toneelstuk maakt deel uit van het anti-pestproject. Deze week jammer genoeg actueler dan ooit. “Onze school wil een warme en veilige omgeving zijn voor alle leerlingen”, zegt leerlingenbegeleidster Kathleen Claeys. “Helaas merken we dat conflicten en pestgedrag wel eens voorkomen, net als op andere scholen. Door in een theaterstuk ondergedompeld te worden in de ervaringswereld van een gepeste, hopen we dat de ogen van onze leerlingen opengaan. Uiteraard zijn er ook heel wat andere manieren waarmee we op school een warme leefomgeving scheppen. Zo nam de leerlingenraad onlangs het initiatief om in het project Conflixers te stappen, waarin leerlingen leren om andere leerlingen te ondersteunen en conflicten op te lossen.”