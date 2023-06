Landbouwer trekt ‘waterleiding’ van halve kilometer om aardappelen te beregenen

Het is een opmerkelijk gezicht ter hoogte van het Canadees Kerkhof in Adegem. Van in een aardappelveld vertrekt een waterleiding die zo ver loopt als je kan kijken. De landbouwer gebruikt de leiding om zijn aardappelplanten te ‘beregenen’ met water uit het Schipdonkkanaal. Dat zorgt ter hoogte van de Lijsterlaan wel voor wat ongemak voor weggebruikers, omdat die er niet zo gemakkelijk over de dikke waterleiding kunnen. Voor alle duidelijkheid: tot nader order is het nog toegelaten om water op te pompen uit bevaarbare waterlopen. Er geldt wel een captatieverbod voor sommige onbevaarbare waterlopen, kleine riviertjes, beken en dergelijke. De aardappelstruiken genieten in elk geval van de ‘regen’: ze staan in volle, witte bloei.