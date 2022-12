Kristof Claeys (43) wint gouden medaille in mondiale wedstrijd fotografie: “Niets geposeerd of in scène gezet. Ik fotografeer wat ik zie”

AdegemFotograaf Kristof Claeys (43) uit Adegem (Maldegem) kaapte een gouden medaille weg in een internationale fotowedstrijd. In ‘This is reportage’ won hij goud in de categorie ‘Family storyteller of the year 2022’. Het gaat om documentairefotografie, dus zonder ook maar iets in scène te zetten. “Ik haat Instagram waar alles perfect lijkt”, klinkt het. Hij vertelt hoe hij zijn opmerkelijke beelden kan schieten.