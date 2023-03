Kandidaten gezocht voor eerste Fair Trade Prijs

Tot 30 juni kan iedereen zichzelf of iemand anders nomineren. Dit kan een persoon, school, organisatie of bedrijf zijn. Kandidaten kunnen zich per mail kenbaar maken bij de Dienst Sociale Activering via mondiaal@maldegem.be of in papieren versie, af te geven op het onthaal van het OCMW (Lazarusbron 1, Maldegem).