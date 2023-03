Juf Sofie sterft na val op fietsvakantie in Portugal: “Een gedreven leerkracht met een hart voor haar leerlingen. Streng, maar altijd rechtvaardig”

“Tijdens de krokusvakantie moesten we helaas totaal onverwacht afscheid nemen van mevrouw Sofie D’heygere”, klinkt het bij de directie. “Tijdens een fietsvakantie in Portugal kwam zij zwaar ten val en overleed ze aan haar verwondingen. Sofie laat een grote leegte achter in ons team en in onze harten. We missen onze goedlachse, enthousiaste en gedreven collega, die voor velen een grote steun en toeverlaat was, nu al bijzonder hard. We zullen de warme herinneringen aan haar met het hele team blijven koesteren.”