Interimjuf die na pikante filmpjes niet meer naar school mag, spreekt: “Peter, Sean en Stan werden gesteund. Ik word ontslagen”

MaldegemDe interimjuf wiens contract op een school in Maldegem stopgezet is, nadat deze week erotische filmpjes van haar waren opgedoken, spreekt. In haar vrije tijd gaat ze door het leven als Ray Gonewild. “Raar dat seks nog altijd zo’n taboe is. Wat ik in mijn vrije tijd doe, heeft toch niets te maken met mijn kwaliteiten als leerkracht?”, klinkt het. Dit is haar verhaal.