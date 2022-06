Inbraken in Drongengoedhoeve en 't Brigandje

Zondagnacht rond 1.30 uur braken dieven in in zowel het woongedeelte als het restaurant van ‘t Brigandje. “Naast onze recette gingen ze er ook met heel wat persoonlijke spullen vandoor die een grote emotionele waarde hadden", zegt eigenaar Michiel Verstrynge. “We hebben de dieven wel op camera staan, maar ze dragen bivakmutsen. Mochten er mensen iets verdachts gezien hebben in de nacht van zondag op maandag in de buurt van Onderdijke en Urselweg, gelieve ons of de politie te verwittigen.”

Ook enkele kilometers verderop in de Drongengoedhoeve in Ursel kregen ze dieven over de vloer. “Ze zijn langs achter binnen geraakt door een raam kapot te maken. Mochten er mensen iets verdachts gezien of gehoord hebben, mogen ze ons zeker contacteren", klinkt het. Of de twee inbraken aan elkaar gelinkt zijn, laat de politie in het midden. “Het zou inderdaad kunnen dat beide inbraken door dezelfde daders zijn gepleegd gezien beide zaken op een boogscheut van elkaar liggen, maar dat kunnen we nog niet met zekerheid zeggen", zegt korpschef van politiezone Aalter-Knesselare. “Momenteel onderzoeken we eerst nog wat er allemaal ontvreemd is in de Drongengoedhoeve."