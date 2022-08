‘Huis van het Kind’ geeft dit najaar vijf vormingen over opvoeden

Maldegem Multicultu­reel Festival maakt comeback

Na twee jaar maakt het Multicultureel Festival een comeback in Maldegem. In het Sint-Annapark kan je op zondag 28 augustus proeven van muziek uit eigen land en andere culturen en genieten van culinaire verrassingen uit de hele wereld. Op het programma staan een workshops djembé en salsa en optredens van Aladdin, de oosterse Magiër, Ritmo Latino en de One Revolution band. Voor de kinderen is er animatie zoals springkastelen, grime, airbrush tattoo, gekke kapsels, volksspelen en een knutselstand. Het festival start om 13 uur en de toegang is gratis.

25 augustus