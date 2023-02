Houtskeletbouwexpert met vestiging in Maldegem sleept award ‘Het Hart voor Ondernemers van UNIZO Neteland’ in de wacht

Voor de jaarlijkse trofee ‘Het Hart voor Ondernemers’ waren EMDS Belgium, Ecohuis en Kempische Rijscholen genomineerd. De Herentalse specialist in houtskeletbouw Ecohuis ging uiteindelijk met de hoofdprijs aan de haal. Ecohuis is sinds 2000 toonaangevend binnen de Vlaamse houtskeletbouwmarkt van energiezuinige woningen en breidde de afgelopen tijd fors uit. Daarnaast groeide het uit tot een fullservicebedrijf dat oplossingen aanbiedt voor woninguitbreidingen, zich specialiseert in modulaire units en ook nog eens zelfbouwpakketten voor de constructie van onder meer poolhouses aanbiedt.

Dat resulteerde dit jaar in de opening van een nieuw filiaal in Maldegem. “In de nieuwe vestiging willen we ook de West- en Oost-Vlamingen de gelegenheid geven om kennis te maken met houtskeletbouw en al z’n voordelen”, zegt Ecohuis-zaakvoerder Gert Mertens. “Om onze klanten een nog betere service te bieden, namen we begin dit jaar bovendien een nieuwe industriehal in gebruik in Dessel. Die uitbreiding van onze productiecapaciteit was nodig om onze tak ‘modulair bouwen’ meer ruimte te geven en mee te evolueren met onze klanten. Deze prijs is de kers op de taart van het duurzame en innovatieve traject dat we de afgelopen decennia aflegden.”