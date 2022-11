Hilde en Els maken kunst tussen de boekenrekken: “Drempel naar de academie verlagen”

Nog tot zaterdag 10 december wordt de bibliotheek van Maldegem omgetoverd tot een open kunstatelier. Hilde De Bolster en Els Wallaert zullen op de eerste verdieping schilderen en tekenen. “We werken rond dementie en willen het taboe doorbreken door het meer bespreekbaar te maken”, zeggen Hilde en Els. “In onze artistieke zoektocht werken we samen met ons publiek om zo te komen tot een onvergetelijke weergave van de leefwereld van de dementerende mens. Je ziet ons aan het werk en kan ook je input geven. Zijn we er even niet? Dan kan je tips of reacties achterlaten met een post-it. We hopen met deze actie de drempel naar de Kuma van Maldegem te verlagen. Ook in het voorjaar zullen nog leerlingen van de Kuma kunst maken in de bibliotheek.”