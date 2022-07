Het mysterie blijft. Maldegem opent mogelijk oudste flessenpost ter wereld, maar wordt niet wijzer van inhoud

MaldegemHeeft Maldegem de oudste flessenpost ter wereld in handen? Zekerheid is er nog niet. Donderdag werd een oude fles uit het Sint-Annapark in twee gezaagd in de hoop er de oudste flessenpost ter wereld in te vinden. Dat zou dan van voor 1886 moeten zijn. Alleen bleek de brief in een gesloten enveloppe te zitten. En die moet nu door experts geopend worden.