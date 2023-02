Heropstart herbestemming Reesinghe als bouwvrij landgebied: gemeente twijfelt over verloop van procedure

Lichtere straf voor leider achter mensensmok­kel van Es­sex-dra­ma, waarbij 39 mensen stierven: “Ze betaalden voor een zitje aan boord, niet voor een veilige aankomst”

39 Vietnamese migranten, levenloos aangetroffen in een koelwagen in het Britse graafschap Essex. Een koeltrailer die vanuit Zeebrugge vetrokken was. We schrijven oktober 2019 en het land staat op zijn kop door het Essex-drama. De slachtoffers betaalden duizenden euro’s voor de oversteek naar een betere toekomst, maar stikten onderweg in de laadruimte van een vrachtwagen. Het hof van beroep legt de leider (45) achter de mensensmokkel nu een celstraf van 10 jaar op. Een lichtere straf, want van de rechter in Brugge moest hij 15 jaar naar de cel.