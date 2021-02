Heksenjacht op meisje dat hondje tegen plafond gooit in filmpje

MaldegemHet parket Oost-Vlaanderen onderzoekt een geval van dierenmishandeling. Op sociale media is te zien hoe een meisje haar hond in de lucht gooit en op de grond laat vallen. Dat veroorzaakt heel wat heisa. Politie Maldegem roept op de kalmte te laten terugkeren.

Maandagavond is er op Facebook, Twitter en Instagram commotie ontstaan over beelden die tonen hoe een meisje haar hond mishandelt. Er zijn verschillende filmpjes te zien waarin ze haar hond in de lucht gooit, niet opvangt en op de grond laat vallen. Deze beelden verspreidde ze oorspronkelijk zelf via sociale media. Nu werden die openbaar gemaakt op allerlei profielen. Met een heksenjacht op het meisje tot gevolg. Op haataccounts en reacties op de video’s wordt ze zelfs met de dood bedreigd.

Politie Maldegem, waar het meisje gedomicilieerd is, kreeg de twee desbetreffende filmpjes maandagavond omstreeks 22 uur te zien. “Het betreft handelingen van ongeveer vier maanden geleden. Het veroorzaakte heel wat commotie op sociale media. Enerzijds was er veel bekommernis over de toestand van het hondje. Anderzijds talrijke haatberichten - spijtig genoeg - richting het jonge meisje. Deze hetze willen we toch wel doen stoppen”, reageert korpschef Francis Van Hove.

Hondje is gezond

Voor het mishandelen van het hondje werd er ambtshalve een proces-verbaal opgesteld. “In de loop van dinsdagvoormiddag hebben we verder onderzoek verricht. We hebben het hondje gezien. Het blijkt in goede gezondheid te verkeren. Het meisje en haar ouders zijn danig onder de indruk van het hele gebeuren”, gaat de korpschef verder.

Het onderzoek is momenteel in handen van het parket van Oost-Vlaanderen. Of het hondje bij het meisje mag blijven, is nog niet geweten. “We zijn nog maar net over deze zaak ingelicht. Er is dus nog geen beslissing in genomen”, reageert het parket.